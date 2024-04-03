Селявина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селявин Рекрут Лукьян Панферов
Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов
Рождение ребёнка
23.02.1830
Дочь: (Селявина) Евдокия Панферова
Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии