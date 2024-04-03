Селявина Агафья 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селявин Рекрут Лукьян Панферов

Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов

Рождение ребёнка
23.02.1830

Дочь: (Селявина) Евдокия Панферова

Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Селявин Игнат Панферов

Отец ребёнка: Селявин Панфер Климонов

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

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