Селявина Устинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1776
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Лычное
Рождение ребёнка
16.10.1778
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Рождение ребёнка
1787
Сын: Селявин Рекрут Егор Климонов
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Большая
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1791
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Меньшая
Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин
Смерть
Неизвестно