Селявина Устинья Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Устинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Климонт Козмин

Рождение ребёнка
16.12.1776

Сын: Селявин Петр Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Лычное
Рождение ребёнка
16.10.1778

Сын: Селявин Яков Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Рождение ребёнка
1787

Сын: Селявин Рекрут Егор Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Большая

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Рождение ребёнка
1791

Сын: Селявин Василий Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1791

Сын: Селявин Панфер Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792

Сын: Селявин Иван Климонов

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Селявина) Прасковья Климонова Меньшая

Отец ребёнка: Селявин Климонт Козмин

Смерть
Неизвестно

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