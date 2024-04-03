Гусев Николай Федоров 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Николай Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гусев Федор Маркьянов

Мать: Гусева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Иулитта Федорова

Бракосочетание
16.07.1843

Жена: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Гусева) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гусев Игнат Николаев

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
05.08.1850

Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Николаева

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1852

Дочь: (Гусева) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Гусев Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
20.07.1855

Дочь: (Гусева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гусев Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

Рождение ребёнка
07.06.1859

Сын: Гусев Петр Николаев

Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.01.1896
Причина смерти: от старости

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