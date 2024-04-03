Гусев Николай Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти01.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Гусев Федор Маркьянов
Мать: Гусева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Иулитта Федорова
Бракосочетание
16.07.1843
Жена: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Гусева) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гусев Игнат Николаев
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1850
Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Николаева
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
25.10.1852
Дочь: (Гусева) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1854
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
20.07.1855
Дочь: (Гусева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1859
Сын: Гусев Петр Николаев
Мать ребёнка: Гусева Фекла Иванова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.01.1896
Причина смерти: от старости