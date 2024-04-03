Гусева Фекла Иванова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.07.1843

Муж: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Гусева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гусев Игнат Николаев

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
05.08.1850

Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Николаева

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
25.10.1852

Дочь: (Гусева) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Гусев Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
20.07.1855

Дочь: (Гусева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гусев Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

Рождение ребёнка
07.06.1859

Сын: Гусев Петр Николаев

Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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