Гусева Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Гусева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гусев Игнат Николаев
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
05.08.1850
Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Николаева
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
25.10.1852
Дочь: (Гусева) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
01.03.1854
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
20.07.1855
Дочь: (Гусева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
Рождение ребёнка
07.06.1859
Сын: Гусев Петр Николаев
Отец ребёнка: Гусев Николай Федоров
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно