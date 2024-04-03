Гусев Петр Николаев
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения07.06.1859
Дата смерти21.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859
Отец: Гусев Николай Федоров
Мать: Гусева Фекла Иванова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.06.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович дворовой человек Тимофей Егоров и крестьянина Никифора Власова жена Мария Иванова
Бракосочетание
15.?.1878
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Рождение ребёнка
12.08.1887
Сын: Гусев Мирон Петрович
Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Гусев Федор Петрович
Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева
Рождение ребёнка
23.08.1893
Дочь: (Гусева) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева
Смерть
21.11.1894
Причина смерти: от поноса