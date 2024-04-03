Гусев Петр Николаев 07.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Петр Николаев

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

07.06.1859

Дата смерти

21.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859

Отец: Гусев Николай Федоров

Мать: Гусева Фекла Иванова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Крещение
07.06.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович дворовой человек Тимофей Егоров и крестьянина Никифора Власова жена Мария Иванова
Бракосочетание
15.?.1878

Жена: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Рождение ребёнка
12.08.1887

Сын: Гусев Мирон Петрович

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Гусев Федор Петрович

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Рождение ребёнка
23.08.1893

Дочь: (Гусева) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Смерть
21.11.1894
Причина смерти: от поноса

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