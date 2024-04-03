Гусев Никита Ильин 28.03.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Никита Ильин

Гусев Никита Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1853

Отец: Гусев Илья Федоров

Мать: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Гусев Кузьма Никитин

Мать ребёнка: Гусева Александра Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Гусев Иван Никитин

Мать ребёнка: Гусева Александра Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.