Гусев Никита Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1853
Рождение ребёнка
01.11.1873
Сын: Гусев Кузьма Никитин
Мать ребёнка: Гусева Александра Никитина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Гусев Иван Никитин
Мать ребёнка: Гусева Александра Никитина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно