Гусев Кузьма Никитин 01.11.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Кузьма Никитин

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873

Отец: Гусев Никита Ильин

Мать: Гусева Александра Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
28.09.1892

Жена: Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева

Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: (Гусева) Наталья Кузьмина

Мать ребёнка: Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева

Рождение ребёнка
15.09.1895

Дочь: (Гусева) Надежда Кузьмина

Мать ребёнка: Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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