Гусев Кузьма Никитин
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873
Отец: Гусев Никита Ильин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
28.09.1892
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: (Гусева) Наталья Кузьмина
Мать ребёнка: Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева
Рождение ребёнка
15.09.1895
Дочь: (Гусева) Надежда Кузьмина
Мать ребёнка: Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева
Смерть
Неизвестно