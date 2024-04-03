Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Умрихин Афанасий Васильев

Мать: не указана

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
28.09.1892

Муж: Гусев Кузьма Никитин

Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: (Гусева) Наталья Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Никитин

Рождение ребёнка
15.09.1895

Дочь: (Гусева) Надежда Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Никитин

Смерть
Неизвестно

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