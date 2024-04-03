Гусева(Умрихина) (Умрихина) София Афанасьева
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Умрихин Афанасий Васильев
Мать: не указана
с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
28.09.1892
Муж: Гусев Кузьма Никитин
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: (Гусева) Наталья Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Никитин
Рождение ребёнка
15.09.1895
Дочь: (Гусева) Надежда Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Никитин
Смерть
Неизвестно