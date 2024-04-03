Гусева Александра Никитина
Место рождениясельцо Змиевка
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Змиевка
Рождение ребёнка
01.11.1873
Сын: Гусев Кузьма Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Ильин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Гусев Иван Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Ильин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно