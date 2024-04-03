Гусева Александра Никитина 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Александра Никитина

Место рождения

сельцо Змиевка

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Змиевка
Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Гусев Кузьма Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Ильин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Гусев Иван Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Ильин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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