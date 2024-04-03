Гусев Андрей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
07.10.1879
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
23.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885
Сын: Гусев Семен Андреев
Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
25.07.1886
Сын: Гусев Иван Андреев
Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: (Гусева) Мария Андреева
Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
28.10.1890
Сын: Гусев Абрам Андреев
Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно