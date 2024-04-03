Гусев Андрей Ильин 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Андрей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Гусев Илья Федоров

Мать: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Бракосочетание
07.10.1879

Жена: Гусева(Карамнова) (Карамнова) Фекла Калинникова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
23.?.1881

Жена: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Гусев Семен Андреев

Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Гусев Иван Андреев

Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: (Гусева) Мария Андреева

Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Гусев Абрам Андреев

Мать ребёнка: Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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