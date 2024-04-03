Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ожерельев Сидор Тихонов

Мать: ?

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
23.?.1881

Муж: Гусев Андрей Ильин

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Гусев Семен Андреев

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин

Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Гусев Иван Андреев

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин

Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: (Гусева) Мария Андреева

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин

Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Гусев Абрам Андреев

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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