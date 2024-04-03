Гусева(Ожерельева) (Ожерельева) Матрона Сидорова
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ожерельев Сидор Тихонов
Мать: ?
с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
23.?.1881
Муж: Гусев Андрей Ильин
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885
Сын: Гусев Семен Андреев
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1886
Сын: Гусев Иван Андреев
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: (Гусева) Мария Андреева
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин
Рождение ребёнка
28.10.1890
Сын: Гусев Абрам Андреев
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ильин
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно