Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1821
Отец: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1843
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.12.1845
Сын: Челушкин ?
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
д. Катино
Агафья упоминается как крестьянка помещицы Александры Богдановны Миллер д. Катино
Рождение ребёнка
1849
Сын: Челушкин Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Челушкина) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852
Сын: Челушкин Поликарп Михайлович
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
д.Катино
Рождение ребёнка
20.07.1852
Сын: Челушкин Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
д. Катино
Михаил и Агафья упоминаются как крестьяне Анны Николаевны Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
01.11.1854
Дочь: (Челушкина) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1856
Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
числится как рожденный в д.Катино
Смерть
Неизвестно