Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Долгов Алексей Петрович

Мать: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1843

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.12.1845

Сын: Челушкин ?

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

д. Катино
Агафья упоминается как крестьянка помещицы Александры Богдановны Миллер д. Катино
Рождение ребёнка
1849

Сын: Челушкин Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Челушкина) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852

Сын: Челушкин Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

д.Катино
Рождение ребёнка
20.07.1852

Сын: Челушкин Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

д. Катино
Михаил и Агафья упоминаются как крестьяне Анны Николаевны Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
01.11.1854

Дочь: (Челушкина) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1856

Сын: Челушкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Челушкин Михаил Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
числится как рожденный в д.Катино
Смерть
Неизвестно

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