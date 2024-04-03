Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна 08.11.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836

Отец: Долгов Фаддей Петрович

Мать: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: помещика Миллера крестьянин Авдей Трофимов и солдатка Ирина Иванова | Восприемники: помещика Миллера крестьянин Авдей Трофимов и солдатка Ирина Иванова
Бракосочетание
08.?.1859

Муж: Семин Тит Иванов

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Смерть
Неизвестно

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