Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: помещика Миллера крестьянин Авдей Трофимов и солдатка Ирина Иванова | Восприемники: помещика Миллера крестьянин Авдей Трофимов и солдатка Ирина Иванова
Бракосочетание
08.?.1859
Муж: Семин Тит Иванов
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Смерть
Неизвестно