Челышкин Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Челышкин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челышкин Евсей Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Челышкин Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно