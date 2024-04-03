Челышкин Домна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Челышкин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Челышкин Евсей Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Челышкин Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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