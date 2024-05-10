Челышкин Григорий Григорьевич 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Челышкин Григорий Иванович

Мать: Челышкина Марфа Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Челенкова) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкин Домна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Челышкин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкин Домна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Челышкин Евсей Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкин Домна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Челышкин Домна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Челышкин Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкин Домна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1836

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