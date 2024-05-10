Челышкин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челышкин Домна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Челышкин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкин Домна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челышкин Евсей Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкин Домна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Челышкин Домна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Челышкин Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкин Домна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1836