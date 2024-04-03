Челышкин Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Челышкин Григорий Григорьевич
Мать: Челышкин Домна
Бракосочетание
09.10.1817
Никольская церковь села Лычное
Witnesses:той же вотчины крестьяе Карп Григорьев, Кузьма Григорьев и Антон Потапов
Смерть
1854
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия