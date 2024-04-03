Челышкин Никита Григорьевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Челышкин Григорий Григорьевич

Мать: Челышкин Домна

Бракосочетание
09.10.1817

Жена: Челышкина Акулина Николаева

Никольская церковь села Лычное
Witnesses:той же вотчины крестьяе Карп Григорьев, Кузьма Григорьев и Антон Потапов
Смерть
1854
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия

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