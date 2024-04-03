Дронов Алексей Федотов 09.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Алексей Федотов

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

09.02.1903

Дата смерти

10.06.1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
09.02.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села кр. Андрей Лукьянов Дронов и кр. девица Анна Лукьянова Дронова
Смерть
10.06.1903
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 27об.-28

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