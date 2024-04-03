Дронов Алексей Федотов
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения09.02.1903
Дата смерти10.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
09.02.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села кр. Андрей Лукьянов Дронов и кр. девица Анна Лукьянова Дронова
Смерть
10.06.1903
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 27об.-28