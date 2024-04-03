(Дронова) Ольга Федотова 02.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Ольга Федотова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.07.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 9об.-10 | Восприемники: Того же села крестьяне: Иван Ионов Семенов и Евдокия Иванова Сачкова
Смерть
Неизвестно

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