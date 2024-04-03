(Дронова) Ольга Федотова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.07.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 9об.-10 | Восприемники: Того же села крестьяне: Иван Ионов Семенов и Евдокия Иванова Сачкова
Смерть
Неизвестно