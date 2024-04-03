Дронов Андрей 2 Лукьянов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1883
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.10.1883
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: крестьяне дер.Змиевки: Егор Иванов Дронов и Евдокия Федорова Селявина
Бракосочетание
24.?.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 24об.-25
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: (Дронова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
05.09.1911
Дочь: (Дронова) Любовь Андреева
Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно