Дронов Андрей 2 Лукьянов 14.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Андрей 2 Лукьянов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1883

Отец: Дронов Лукьян Гаврилов

Мать: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.10.1883
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: крестьяне дер.Змиевки: Егор Иванов Дронов и Евдокия Федорова Селявина
Бракосочетание
24.?.1903

Жена: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 24об.-25
Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: (Дронова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: (Дронова) Любовь Андреева

Мать ребёнка: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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