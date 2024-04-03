(Дронова) Анна Андреева 25.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Андреева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

25.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905

Отец: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Мать: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
26.10.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 11об.-12 | Восприемники: Того же села кр. Григорий Ионов Семенов и деревни Озерок кр. девица Екатерина Кузьмина Маликова
Смерть
Неизвестно

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