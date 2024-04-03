(Дронова) Анна Андреева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Дата рождения25.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
26.10.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 11об.-12 | Восприемники: Того же села кр. Григорий Ионов Семенов и деревни Озерок кр. девица Екатерина Кузьмина Маликова
Смерть
Неизвестно