Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
24.?.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 24об.-25
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: (Дронова) Анна Андреева
Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
05.09.1911
Дочь: (Дронова) Любовь Андреева
Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно