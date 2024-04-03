Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Мысенков Кузьма Миронов

Мать: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
24.?.1903

Муж: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 24об.-25
Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: (Дронова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: (Дронова) Любовь Андреева

Отец ребёнка: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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