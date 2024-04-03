Мысенкова Аксинья Федоровна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мысенкова Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мысенкова) Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мысенков Антон Кузьмин

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Мысенкова) Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Мысенкова) Марфа Кузьмина

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Мысенкова) Ефросиния Кузьмина

Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов

дер.Озерки Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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