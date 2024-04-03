Мысенкова Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Мысенкова) Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Мысенкова) Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Мысенкова) Марфа Кузьмина
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Мысенкова) Ефросиния Кузьмина
Отец ребёнка: Мысенков Кузьма Миронов
дер.Озерки Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно