Мысенков Кузьма Миронов 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мысенков Кузьма Миронов

Место рождения

дер.Озерки Раненбургского уезда

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мысенкова) Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мысенков Антон Кузьмин

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Мысенкова) Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Мысенкова) Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Мысенкова) Ефросиния Кузьмина

Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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