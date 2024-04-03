Мысенков Кузьма Миронов
Место рождениядер.Озерки Раненбургского уезда
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Мысенкова) Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Мысенкова) Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Мысенкова) Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Мысенкова) Ефросиния Кузьмина
Мать ребёнка: Мысенкова Аксинья Федоровна
дер.Озерки Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно