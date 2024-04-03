(Дронова) Анастасия Андреева 20.10.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анастасия Андреева

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904

Отец: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Мать: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
21.10.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Григорий Ионов Семенов и девица Анна Лукьянова Дронова
Смерть
Неизвестно

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