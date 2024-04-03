(Дронова) Любовь Андреева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
06.09.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 | Восприемники: Деревни Озерок кр. Антон Кузьмин Мысенков и кр. села Змеевки девица Параскева Феодотова Дронова
Смерть
Неизвестно