(Дронова) Любовь Андреева 05.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Любовь Андреева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911

Отец: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Мать: Дронова(Мысенкова) (Мысенкова) Прасковья Кузьмина

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
06.09.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 | Восприемники: Деревни Озерок кр. Антон Кузьмин Мысенков и кр. села Змеевки девица Параскева Феодотова Дронова
Смерть
Неизвестно

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