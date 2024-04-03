Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения30.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883
Отец: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов
Журавлевка Раненбургского уезда
Крещение
31.07.1883
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки крестьянин Петр Иванов Макаров и солдатка Евдокия Поликарпова Макарова
Смерть
Неизвестно