Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович 30.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883

Отец: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Мать: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Журавлевка Раненбургского уезда
Крещение
31.07.1883
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки крестьянин Петр Иванов Макаров и солдатка Евдокия Поликарпова Макарова
Смерть
Неизвестно

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