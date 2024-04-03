Селявина Матрона Егоровна
Место рожденияс. Истобное
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Истобное
Бракосочетание
12.01.1791
Муж: Селявин Егор Андреев
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Фирс Сергеев Фирсов и Климонт Кузьмин Селявин
Рождение ребёнка
16.05.1792
Сын: Селявин Федот Егоров
Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев
Журавлевка Раненбургского уезда
упоминается как крестьянин майора Петра Васильевича Скворцова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Селявина) Анна Егорова
Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Селявина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Селявина) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Селявин Ефим Егоров
Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев
Смерть
Неизвестно