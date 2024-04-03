Селявина Матрона Егоровна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Матрона Егоровна

Место рождения

с. Истобное

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Истобное
Бракосочетание
12.01.1791

Муж: Селявин Егор Андреев

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Фирс Сергеев Фирсов и Климонт Кузьмин Селявин
Рождение ребёнка
16.05.1792

Сын: Селявин Федот Егоров

Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев

Журавлевка Раненбургского уезда
упоминается как крестьянин майора Петра Васильевича Скворцова
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Селявина) Анна Егорова

Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Селявина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Селявина) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Селявин Ефим Егоров

Отец ребёнка: Селявин Егор Андреев

Смерть
Неизвестно

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