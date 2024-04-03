Макаров Иван Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Макарова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Макаров Иван Иванов
Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Макаров Леон Иванов
Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Макаров Егор Иванов
Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Смерть
1839