Макаров Иван Макаров 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Иван Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Макарова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Макаров Иван Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Макаров Дементий (Дмитрий) Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Макаров Леон Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Макаров Рекрут Василий Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Макаров Артемий Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Макаров Егор Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Смерть
1839

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