(Сачкова) Васса2 (Василиса) Андреевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1853
Дата смерти05.04.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1853
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
07.09.1874
Сын: Скороходов Семен Васильев
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.10.1877
Дочь: (Скороходова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
Рождение ребёнка
26.11.1880
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
12.10.1884
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
22.02.1887
Дочь: (Скороходова) Васса (Василиса) Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
11.06.1889
Дочь: (Скороходова) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: (Скороходова) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Рождение ребёнка
29.10.1895
Дочь: (Скороходова) Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев
Смерть
05.04.1915