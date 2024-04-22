(Сачкова) Васса2 (Василиса) Андреевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Васса2 (Василиса) Андреевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1853

Дата смерти

05.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сачков Андрей Прокофьев

Мать: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Скороходов Петр Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Скороходов Семен Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.10.1877

Дочь: (Скороходова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
Рождение ребёнка
26.11.1880

Сын: Скороходов Егор Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
12.10.1884

Сын: Скороходов Иван Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
22.02.1887

Дочь: (Скороходова) Васса (Василиса) Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
11.06.1889

Дочь: (Скороходова) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: (Скороходова) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Рождение ребёнка
29.10.1895

Дочь: (Скороходова) Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Василий Михеев

Смерть
05.04.1915

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