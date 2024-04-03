Сачков Варфоломей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти27.10.1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Сачкова) Татьяна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Сачкова) Агафья Варфоломеева
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Сачкова) Домна Варфоломеева
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Сачкова) Анастасия Варфоломеева
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
27.05.1835
Дочь: (Сачкова) Федосья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова
с.Старокленское Раненбургского уезда
В МК 1835г с. Старокленское упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Смерть
27.10.1879
Причина смерти: от водяной