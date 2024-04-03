Сачков Варфоломей Федоров Около 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Варфоломей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

27.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Сачков Федор Матвеев

Мать: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Сачкова) Татьяна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Сачкова) Агафья Варфоломеева

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Сачкова) Домна Варфоломеева

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Сачкова) Анастасия Варфоломеева

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
27.05.1835

Дочь: (Сачкова) Федосья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Сачкова Татьяна Егорова

с.Старокленское Раненбургского уезда
В МК 1835г с. Старокленское упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Смерть
27.10.1879
Причина смерти: от водяной

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