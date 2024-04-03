Сачков Федор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачкова 2Я Жена Агафья
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
Около 1799
Рождение ребёнка
17.11.1802
Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична
с. Старокленское Раненбургской округи
Смерть
1822