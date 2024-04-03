Сачков Федор Матвеев 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Федор Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Сачков Матвей Ферапонтович

Мать: Сачкова Агриппина (Аграфена) Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова 2Я Жена Агафья

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сачков Прокофий Федоров

Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сачкова) Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сачкова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Сачков Варфоломей Федоров

Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Рождение ребёнка
17.11.1802

Сын: Сачков Григорий Федоров

Мать ребёнка: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

с. Старокленское Раненбургской округи
Смерть
1822

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