Сачков Григорий Федоров
Место рожденияс. Старокленское Раненбургской округи
Дата рождения17.11.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1802
с. Старокленское Раненбургской округи
Крещение
19.11.1802
с.Старокленское Раненбургской округи
Восприемники: крестьянин с. Старокленское Борис Карпьев Хренов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сачков Мелентий Григорьев
Мать ребёнка: Сачкова Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сачкова Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно