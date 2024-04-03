Сачков Григорий Федоров 17.11.1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Григорий Федоров

Место рождения

с. Старокленское Раненбургской округи

Дата рождения

17.11.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1802

Отец: Сачков Федор Матвеев

Мать: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

с. Старокленское Раненбургской округи
Крещение
19.11.1802
с.Старокленское Раненбургской округи
Восприемники: крестьянин с. Старокленское Борис Карпьев Хренов
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сачков Мелентий Григорьев

Мать ребёнка: Сачкова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сачков Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Сачкова Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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