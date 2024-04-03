Антонов Григорий Антонович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Григорий Антонович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Антон Потапов

Мать: Агафья (Аграфена) Демидова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
08.01.1830

Сын: Антонов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1832

Дочь: (Антонова) Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евфимия (Афимья) Григорьевна

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1835

Дочь: Челушкина(Антонова) (Антонова) Наталья Григориевна

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1843

Сын: Антонов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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