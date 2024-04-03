Антонов Григорий Антонович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Антон Потапов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1830
Сын: Антонов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1832
Дочь: (Антонова) Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евфимия (Афимья) Григорьевна
Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1843
Сын: Антонов Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно