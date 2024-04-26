Челенков Иван Самсонович 14.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Иван Самсонович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1876

Отец: Челенков Самсон Григорьевич

Мать: Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.02.1876
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Анниной временнообязанный крестьянин Тит Тимофеев Мотов и солдатская жена Ульяна Тимофеева Романова
Бракосочетание
02.?.1895

Жена: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Челенкова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Челенкова (Челенкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Челенкова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Челенков Александр Иванович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: (Челенкова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Челенков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1918

Сын: Челенков Иван Иванович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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