Челенков Иван Самсонович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.02.1876
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.02.1876
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Анниной временнообязанный крестьянин Тит Тимофеев Мотов и солдатская жена Ульяна Тимофеева Романова
Бракосочетание
02.?.1895
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Челенкова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Челенкова (Челенкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Челенкова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: (Челенкова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1918
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Смерть
Неизвестно