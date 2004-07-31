Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна 28.04.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Место рождения

с.Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

28.04.1934

Дата смерти

31.07.2004

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Около 1960 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1934

Отец: Новиков О.Иоанн

Мать: Новикова Евдокия Федоровна

с.Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Челенков Иван Петрович

Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович

Смерть
31.07.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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