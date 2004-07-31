Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна
Место рожденияс.Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения28.04.1934
Дата смерти31.07.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1934
Отец: Новиков О.Иоанн
с.Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1960
Отец ребёнка: Челенков Петр Александрович
Смерть
31.07.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.