Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна 23.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.12.1911

Дата смерти

01.11.1988

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1911

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 15об.-16
Крещение
25.12.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 15об.-16 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Андреев Хренов и кр. девица Мария Евсигнеева Гусева
Рождение ребёнка
Около 23.06.1939

Сын: Сафронов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 20.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Васильевич

Смерть
01.11.1988
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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