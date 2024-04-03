Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.12.1911
Дата смерти01.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 15об.-16
Крещение
25.12.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 15об.-16 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Андреев Хренов и кр. девица Мария Евсигнеева Гусева
Рождение ребёнка
Около 23.06.1939
Сын: Сафронов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 20.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Иван Васильевич
Смерть
01.11.1988
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.