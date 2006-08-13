Сачков Иван Михайлович 07.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1930

Дата смерти

13.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930

Отец: Сачков Михаил Григорьевич

Мать: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова Раиса Дмитриевна

Смерть
13.08.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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