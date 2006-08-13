Сачков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1930
Дата смерти13.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачкова Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова Раиса Дмитриевна
Смерть
13.08.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.