Сачкова Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно