Сачкова Раиса Дмитриевна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСачкова Раиса Дмитриевна

Сачкова Раиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.