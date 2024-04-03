Дронов Дмитрий Михайлов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится как чернорабочий ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 29об.-30 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Крещение
14.10.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Прокопиев Фирсов и Евфимия Михайлова Скороходова
Бракосочетание
05.?.1919
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке лист 29об.-30 Снежетовского волисполкома
Смерть
Неизвестно