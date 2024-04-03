Дронова(Селявина) Ххх (Селявина) Прасковья Иванова 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Селявина) Ххх (Селявина) Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Селявин Иван Михайлович

Мать: Селявина(Хренова) Наталья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числилась чернорабочей ) ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 29об.-30 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
05.?.1919

Муж: Дронов Дмитрий Михайлов

ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке лист 29об.-30 Снежетовского волисполкома
Смерть
Неизвестно

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