(Дронова) Елена Михайловна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.06.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Яков Васильев Дронов и кр. София Степанова Макарова
Смерть
Неизвестно