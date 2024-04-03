(Дронова) Елена Михайловна 16.06.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Елена Михайловна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1911

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.06.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Яков Васильев Дронов и кр. София Степанова Макарова
Смерть
Неизвестно

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