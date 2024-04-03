(Дронова) Вера Михайловна 01.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Дронова) Вера Михайловна

(Дронова) Вера Михайловна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.10.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Прокопиев Фирсов и кр. села того же Мария Васильева Дронова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.