(Дронова) Вера Михайловна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.10.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Прокопиев Фирсов и кр. села того же Мария Васильева Дронова
Смерть
Неизвестно