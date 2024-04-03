(Дронова) Анна Михайлова 08.09.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Михайлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.09.1898

Дата смерти

05.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1898

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.09.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Васильев Дронов и девица Ксения Иванова дочь Ивана Макарова
Смерть
05.10.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От дифтерита | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 23об.-24

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