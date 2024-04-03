(Дронова) Анна Михайлова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.09.1898
Дата смерти05.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
08.09.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.09.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Васильев Дронов и девица Ксения Иванова дочь Ивана Макарова
Смерть
05.10.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От дифтерита | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 23об.-24