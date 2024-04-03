(Дронова) Елена Михайлова 23.04.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Дронова) Елена Михайлова

(Дронова) Елена Михайлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.04.1909

Дата смерти

02.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1909

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
23.04.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Яков Васильев Дронов и девица Александра Васильева Дронова
Смерть
02.09.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 26об.-27

Мы используем куки для улучшения работы сайта.