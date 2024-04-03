(Дронова) Елена Михайлова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.04.1909
Дата смерти02.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1909
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
23.04.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Яков Васильев Дронов и девица Александра Васильева Дронова
Смерть
02.09.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 26об.-27