Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти18.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Сорокина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: Голубых (Сорокина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: Гладких (Сорокина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: (Сорокина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: (Сорокина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: (Сорокина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Дочь: (Сорокина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович