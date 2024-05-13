Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

18.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ланьшин Григорий Ефимович

Мать: Ланьшина Агафья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.09.1903

Дочь: (Сорокина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.12.1904

Сын: Сорокин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Сорокин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.04.1910

Сын: Сорокин Егор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.11.1911

Дочь: Голубых (Сорокина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Гладких (Сорокина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Сорокин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1918

Сын: Сорокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Сорокина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1921

Дочь: (Сорокина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.10.1922

Дочь: (Сорокина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: (Сорокина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
18.02.1947
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
20.02.1947
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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