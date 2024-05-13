(Сорокина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно