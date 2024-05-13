(Сорокина) Евдокия Ивановна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сорокина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1919

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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