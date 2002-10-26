Сорокин Иван Иванович 12.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Иван Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.11.1918

Дата смерти

26.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1918

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Крещение
13.11.1918
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.10.2002
Алейск, город Алейск, Алтайский край

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