Сорокин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения12.11.1918
Дата смерти26.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1918
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.11.1918
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.10.2002