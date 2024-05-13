Сорокин Филипп Иванович 13.11.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Филипп Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.11.1915

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
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Место
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Рождение
13.11.1915

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
14.11.1915
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.11.1949

Сын: Сорокин Юрий Филиппович

Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

Моховское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
21.03.1951

Жена: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

Моховское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
?.07.1952
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1953

Сын: Сорокин Борис Филиппович

Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Награда
16.06.1957
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
?.12.1957
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
1994
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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