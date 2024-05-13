Сорокин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1915
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1915
Место жительства
Неизвестно
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
14.11.1915
Рождение ребёнка
02.11.1949
Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
21.03.1951
Работа или профессия
?.07.1952
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1953
Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Награда
16.06.1957
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
?.12.1957
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
1994
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край