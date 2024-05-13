Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.11.1918
Рождение ребёнка
02.11.1949
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
21.03.1951
Рождение ребёнка
26.01.1953
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно