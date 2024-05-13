Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна 27.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Алексашина) Клавдия Михайловна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
01.11.1918
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.11.1949

Сын: Сорокин Юрий Филиппович

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович

Моховское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
21.03.1951

Муж: Сорокин Филипп Иванович

Моховское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1953

Сын: Сорокин Борис Филиппович

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Филипп Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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