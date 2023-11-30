Сорокин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1910
Дата смерти13.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910
Крещение
21.04.1910
Восприемники: Степан Григорьевич Ланьшин
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Упоминание
01.05.1924
Посемейные списки
Рождение ребёнка
25.10.1931
Дочь: Дубских Таисия Егоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
Путешествие
1936
Откуда: Боровское Куда: 4 отделение АЗС
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сорокин Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
1937
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
фуражир | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: фуражир запись в похозяйственной книге за 1955г.
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сорокин Владимир Егорович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Военная служба
1941
Род войск: 94 сп Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Вадопшина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Упоминание
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Работа или профессия
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бухгалтер | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: Бухгалтер запись в похозяйственной книге за 1950г.
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Кострубова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
12.04.1951
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Упоминание
01.01.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Работа или профессия
1956
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Сторож | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: Сторож запись в похозяйственной книге за 1955г.
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
13.02.1967
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Причина смерти: Апендицит
Похороны
15.02.1967
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия