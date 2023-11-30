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Сорокин Егор Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.04.1910

Дата смерти

13.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
21.04.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Восприемники: Степан Григорьевич Ланьшин
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Рождение ребёнка
25.10.1931

Дочь: Дубских Таисия Егоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Путешествие
1936
Откуда: Боровское Куда: 4 отделение АЗС
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сорокин Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
1937
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
фуражир | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: фуражир запись в похозяйственной книге за 1955г.
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сорокин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Военная служба
1941
Род войск: 94 сп Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Вадопшина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1945

Сын: Сорокин Юрий Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Упоминание
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Работа или профессия
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бухгалтер | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: Бухгалтер запись в похозяйственной книге за 1950г.
Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Кострубова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
12.04.1951

Жена: Сорокина Анастасия Савельевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Упоминание
01.01.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Работа или профессия
1956
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Сторож | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: Сторож запись в похозяйственной книге за 1955г.
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
13.02.1967
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Причина смерти: Апендицит
Похороны
15.02.1967
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
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